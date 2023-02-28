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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук – в основе «Торино» на дерби с «Ювентусом»

28 Февраля 2023 • 22:22 Комментировать
Ювентус
1:1
Торино
1 2.95 X 3.35 2 2.40
1-й тайм

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в основной состав своего клуба на дерби с «Ювентусом» в рамках Серии А. Матч стартует сегодня в 22:45 на «Ювентус Стэдиум» в Турине, время – московское.

Весь стартовый состав «Торино» выглядит так: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи, Шуурс, Буонджорно, Родригес, Илич, Линетти, Карамо, Миранчук, Санабрия;

Ранее состав на игру объявил «Ювентус».

Напомним, что следить за самыми интересными моментами туринского дерби можно на портале Liveresult.ru, который проводит текстовую трансляцию этого жаркого матча. Оставайтесь в курсе событий игры из любой точки мира и при любом качестве интернет-соединения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Алексей Миранчук
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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