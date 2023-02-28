«Ювентус» объявил состав на игру с «Торино»

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершается на сей раз лишь во вторник, это будет матч между «Ювентусом» и «Торино» - туринское дерби. Накануне игры наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил состав своей команды.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Рабио, Фаджиоли, Барренекья, Костич, ди Мария, Влахович.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Торино» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Напомним, что команды занимают соседние места в турнирной таблице - «Ювентус» восьмой, «Торино» на девятом месте.