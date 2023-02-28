«Ювентус» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Торино
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Протокол игры
|2'Карамо Янн (0:1)
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро•Куадрадо Хуан•Костич Филип•Фаджоли Николо•Барренечеа Энцо•Рабио Адриен•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Линетти Кароль•Илич Иван•Миранчук Алексей•Карамо Янн•Санабрия Антонио
28 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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