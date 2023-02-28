​«Реал» хочет включить Менди в сделку по Влаховичу

Ближайшим летом «Реал» хочет подписать центрального нападающего, который составил бы конкуренцию Кариму Бензема. На радаре мадридского гранда находится Душан Влахович из «Ювентуса». Туринский клуб будет готов продать серба за 80 миллионов евро. Впрочем, «сливочные» готовят несколько другое предложение. Они хотят предложить 40 миллионов евро и своего защитника – Ферлана Менди.

Душану Влаховичу недавно исполнилось 23 года. За 13 месяцев в «Ювентусе» сербский форвард провёл 43 матча в различных соревнованиях. В них Влахович записал на свой счёт 19 голов и 6 результативных передач на партнёров.