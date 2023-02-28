​Мбаппе назвал единственный клуб Серии А, куда он мог бы перейти

В понедельник нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе посетил церемонию The Best, на которой вручались награды лучшим игрокам и тренерам прошлого года по версии ФИФА. Один из зрителей в зале попросил Мбаппе перебраться в Серию А.

«Если я приду, то только в «Милан», - ответил Мбаппе.

За «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступает с лета 2017 года. С тех пор нападающий провёл за парижан 246 официальных матчей, в которых забил 200 голов и отдал 90 результативных передач на партнёров.

Отметим, что пресса продолжает сватать Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Перебраться на «Сантьяго Бернабеу» француз мог в прошлом году, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».