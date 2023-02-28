Звёздный форвард Криштиану Роналду хочет видеть в «Аль-Насре» футболиста «Ювентуса» Хуана Куадрадо, которого он хорошо знает по выступлениям в Турине. Об этом рассказывает CalcioMercato.

По данным источника, Хуан Куадрадо уже находится на радаре «Аль-Насра». 34-летний колумбиец может достаться саудовскому клубу бесплатно, ведь его действующий контракт с «Ювентусом» истекает ближайшим летом.

Всего за «Ювентус» Хуан Куадрадо провёл 293 официальных матча. В них футболист, способный действовать на правом фланге как в обороне, так и в атаке, записал на свой счёт 24 гола и 65 голевых передач на партнёров.