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Чемпионат Италии. Серия А

Юрич: «В дерби не всегда побеждает сильнейший»

28 Февраля 2023 • 08:57 Комментировать
Ювентус
...
Торино
1 1.70 X 3.65 2 5.50
Через 13 ч. 25 мин.

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершается на сей раз лишь во вторник, это будет матч между «Ювентусом» и «Торино» - туринское дерби. Хорватский наставник «Торино» Иван Юрич поделился своим мнением о предстоящем матче, он считает, что у его команды также есть шансы на успех.

- Прошедшая неделя оказалась для нас неплохой, есть вернувшиеся в строй игроки. Мы попробуем дать бой, хотя удержать разыгравшегося ди Марию будет непросто. В дерби не всегда побеждает сильнейший, ребята будут сражаться как никогда за честь клуба, - цитирует слова Ивана Юрича fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Иван Юрич
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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