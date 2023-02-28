Юрич: «В дерби не всегда побеждает сильнейший»

Двадцать четвертый тур итальянского чемпионата завершается на сей раз лишь во вторник, это будет матч между «Ювентусом» и «Торино» - туринское дерби. Хорватский наставник «Торино» Иван Юрич поделился своим мнением о предстоящем матче, он считает, что у его команды также есть шансы на успех.

- Прошедшая неделя оказалась для нас неплохой, есть вернувшиеся в строй игроки. Мы попробуем дать бой, хотя удержать разыгравшегося ди Марию будет непросто. В дерби не всегда побеждает сильнейший, ребята будут сражаться как никогда за честь клуба, - цитирует слова Ивана Юрича fcinter1908.it.