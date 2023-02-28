Костакурта: «Милан» продлевает жизнь»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал рекорд шведского нападающего Златана Ибрагимовича - о нем мы уже сообщали. Предыдущим обладателем достижения был именно выступавший за «Милан» с 1986 по 2007 год Алессандро Костакурта. Костакурта сделал вид, что он очень огорчен, когда его спросили об этом.

- О да, я, конечно же, просто уничтожен этим, даже из дома не хочу выходить. На самом деле рекорды существуют для того, чтобы их били. Могу сказать еще, что «Милан» продлевает жизнь, двадцать лет назад и я это тоже понял, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.