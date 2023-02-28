Милик готов вернуться в строй в «Ювентусе»

Радостные новости для поклонников туринского «Ювентуса» - в строй готов вернуться Аркадиуш Милик, польский нападающий, который получил травму 29 января в неудачном для туринцев поединке с «Монцей». Врачи позволили Милику добить нагрузок и это означает, что он может тренироваться с общей группой.

Вопрос возвращения - это вопрос нескольких дней. Вряд ли стоит ожидать его появления в матче против «Торино», который состоится уже сегодня, но в играх с «Ромой» и «Фрайбургом» на следующей неделе - вполне.

Напомним, что Милик защищает цвета туринского «Ювентуса» с прошлого года, ранее он играл за «Марсель».