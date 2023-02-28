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Чемпионат Италии. Серия А

Ювентус - Торино: где смотреть прямую трансляцию онлайн

28 Февраля 2023 • 02:08 Комментировать
Ювентус
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Торино
1 1.70 X 3.60 2 5.40
Через 19 ч. 43 мин.

Во вторник «Ювентус» сыграет против «Торино» в дерби в рамках 24-го тура. «Старая синьора» вышла из ямы и победила в трех матчах кряду и вполне может думать о еврокубковых местах, если не будет терять очки на ровном месте, как ее соперник, который застрял в середине таблицы и пока далек от стабильного футбола. Пускай «Торино» крайне редко обыгрывает соседей, но последние личные встречи получались упорными. Не исключено, что и сегодня все решит один гол.

В 22:45 игру покажут «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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