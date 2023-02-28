Насколько хорошо вы знаете Ибрагимовича: 7 интересных фактов о Златане

Златан Ибрагимович – один из самых узнаваемых футболистов в мире. Можно не любить шведа за его высокомерие, но невозможно не восхищаться его характером и требовательностью к самому себе. Во многом за счёт менталитета Златан сделал себе имя в футболе. Шведу 41, он только восстановился после серьёзной травмы, но при этом уже успел допустить, что будет играть в футбол ещё несколько лет. Предлагаем обратить внимание на некоторые факты из биографии Ибрагимовича, о которых многие могут не знать или не помнить.

Происхождение

Златан Ибрагимович родился и вырос в Швеции, в городе Мальмё. Его родители являются югославскими эмигрантами. Отец Златана – босниец, а мать – хорватка. Первые шаги в футболе Златан делал в команде «Балкан». Там занимались исключительно те ребята, которые были выходцами из балканских стран. Название говорит само за себя.

Любитель татуировок

Большая часть тела Ибрагимовича покрыта татуировками. Эти татуировки стали не просто частью имиджа шведского футболиста, а и отражением его пути. Татуировки Златана рассказывают об истории его жизни, причём не только спортивной. Над футболистом временами подшучивают из-за чрезмерной, на чей-то взгляд, любви к татуировкам, но они лишний раз говорят о том, насколько Ибра неординарен.

Не сработался с Гвардиолой

Златан Ибрагимович выступал за «Барселону» в 2009-2010 годах, когда команду тренировал Хосеп Гвардиола. С испанским тренером швед не сработался. Златан не стеснялся критиковать Пепа за его стиль, а пребывание шведа на скамейке запасных только усиливало напряжение. Ибре также не нравилось, что Гвардиола создавал в раздевалке «Барселоны» некоторый культ Месси. Об этом как-то рассказывал Дмитрий Чигринский, тоже выступавший за «сине-гранатовых» в те годы.

«Покупая меня, ты покупаешь «Феррари». Тебе нужно заливать бензин премиум-класса в бак, выезжать на автобан и давить на педаль газа. Гвардиола заливал дизель и казался по сельской местности. Ему лучше было купить «Фиат», - рассказывал как-то Златан.

Закрыл бренд одежды из-за убытков

Криштиану Роналду зарабатывает миллионы за счёт своего бренда. Но не каждый звёздный футболист способен быть успешным в мире моды. В 2016 году Златан Ибрагимович запустил свой бренд одежды под названием AZ. Футболист серьёзно вложился в это дело, но уже через два года бренд пришлось закрыть из-за отсутствия прибыли. Убыток составил 18 миллионов долларов.

Фанат ММА - мотивировал Хабиба

Ибрагимович интересуется не только футболом, но и многими другими видами спорта. Среди прочего, швед является большим поклонником ММА. Златан находится в хороших отношениях с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. В одном из своих интервью Хабиб даже выключал мотивационное голосовое сообщение, в котором Златан его мотивировал.

Конфликтовал с Леброном Джеймсом

Златан Ибрагимович несколько лет назад раскритиковал звёздного баскетболиста Леброна Джеймса за его политические высказывания. Между спортсменами возникла мини-перепалка. Позже Леброн отправил Златану футболку с автографом. Швед такой жест не оценил. Он тоже расписался на футболке и отправил её американцу обратно.

Коллекционер авто

Ибрагимович является большим фанатом люксовых автомобилей. В его автопарке есть Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Aventador, Ferrari 599 GTO и многие другие шедевры автомобильной промышленности. В последние годы Златан регулярно покупает себе авто на день рождения и хвастается подарком в социальных сетях.