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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Сапаты подтвердил возможный уход игрока из «Аталанты»

27 Февраля 2023 • 21:22 Комментировать
Аталанта
...
Удинезе
04.03 20:00

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Колумбиец больше не считается первым выбором Джан Пьеро Гасперини в атаке, поэтому, вероятно, по окончании сезона отправится за игровой практикой в другое место.

«Сейчас Дуван продолжает восстановление после травмы. Его контракт рассчитан до 2024 года и предусматривает возможность продления, он остаётся игроком «Аталанты». Посмотрим, какие варианты появятся летом. Мы рассмотрим предложения, условия которых будут устраивать и нас, и клуб», – цитирует SportItalia агента 31-летнего форварда.

Трансферная стоимость Дувана Сапаты оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.

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Аталанта Дуван Сапата трансферы футбола - лето 2023
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АТАЛАНТА УДИНЕЗЕ
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