Агент Сапаты подтвердил возможный уход игрока из «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Колумбиец больше не считается первым выбором Джан Пьеро Гасперини в атаке, поэтому, вероятно, по окончании сезона отправится за игровой практикой в другое место.

«Сейчас Дуван продолжает восстановление после травмы. Его контракт рассчитан до 2024 года и предусматривает возможность продления, он остаётся игроком «Аталанты». Посмотрим, какие варианты появятся летом. Мы рассмотрим предложения, условия которых будут устраивать и нас, и клуб», – цитирует SportItalia агента 31-летнего форварда.

Трансферная стоимость Дувана Сапаты оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.