Алекс Сандро продлит контракт с «Ювентусом»

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро останется в клубе по окончании текущего сезона.

Будущее бразильца находилось под сомнением в связи с истекающим в июне нынешнего года контрактом. В СМИ неоднократно сообщалось о готовности туринскго клуба расстаться с 32-летним игроком, однако, согласно сведениям Sky Sport, сейчас ситуация обстоит несколько иначе: «Ювентус» намерен продолжить сотрудничество с латералем и уже приготовил для него контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Алекс Сандро принял участие в 27 матчах «бьянконери» в текущей кампании во всех турнирах, записав себе в актив две результативные передачи.