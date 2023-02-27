​Меньян отреагировал на слухи о проблемах с наркотиками

Голкипер Майк Меньян сыграл за «Милан» в воскресном матче Серии А против «Аталанты». Для француза это была первая игра за «россонери» с сентября – он долгое время восстанавливался после травмы.

В последние недели в социальных сетях ходили слухи о том, что Майк Меньян пропустил долгий период не только из-за травмы, а ещё и из-за проблем с наркотиками. Футболист решил отреагировать на эти слухи.

«Мои единственные наркотики: вера, трудолюбие и победы», - написал Меньян в социальных сетях.

Напомним, что «Милан» обыграл «Аталанту» на своём поле со счётом 2:0. Команда Стефано Пиоли занимает третье место в турнирной таблице Серии А.