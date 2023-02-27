​Маротта: «Доверие к Индзаги никогда не колебалось»

Джузеппе Маротта, занимающий должность генерального директора «Интера», высказался о главном тренере команды Симоне Индзаги.

Напомним, что на выходных «Интер» проиграл в гостях у «Болоньи» со счётом 0:1.

«Индзаги – очень хороший молодой профессионал. Он отлично справляется со своей работой, и доверие к нему никогда не колебалось.

Побеждать и быть конкурентоспособными непросто. У нас есть проблема со стабильностью в матчах против команд, которые уступают нам в классе. Игроки и тренер должны найти решение при поддержке клуба», - рассказал Маротта в ходе интервью для Sky Sports Italia.