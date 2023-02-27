​В «Интере» высказались о будущем Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего Ромелу Лукаку.

В настоящий момент Ромелу Лукаку выступает в «Интере» в аренде. Права на 29-летнего бельгийца принадлежат «Челси».

«Останется ли Лукаку на следующий сезон? Пока рано принимать решение. Он вернётся в «Челси», и мы посмотрим, что будет дальше. Лукаку точно хочет остаться в «Интере» - мы об этом знаем. Посмотрим, сможем ли мы договориться о его возвращении», - слова Маротты приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Sky.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.