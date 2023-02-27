​41-летний Ибрагимович допустил, что будет играть ещё пару сезонов

Златан Ибрагимович восстановился и, наконец, провёл первый матч за «Милан» в нынешнем сезоне. В воскресенье 41-летний швед отыграл 16 минут в поединке Серии А против «Аталанты». Несмотря на солидный футбольный возраст, Златан о завершении карьеры пока что не думает.

«Если я буду таким, как сегодня, то я буду играть ещё несколько лет, а не только в следующем сезоне», - слова Ибрагимовича приводит на своих страницах Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Всего за «Милан» Златан Ибрагимович отыграл 160 матчей. В них швед записал на свой счёт 92 гола и 35 результативных передач на партнёров.