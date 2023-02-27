Аллегри: «Играть против «Торино» всегда сложно»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче чемпионата Италии против «Торино».

«Дерби – это всегда важная игра для обеих команд, особенно для нас. Мы должны продолжать подъём и пополнять количество набранных очков в чемпионате.

Играть против «Торино» всегда сложно. Мы должны использовать моменты, которые у нас будут. Нужно набирать очки, чтобы претендовать на место в топ-4. Будем стараться решить эту задачу, несмотря на вычет очков», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» отстаёт от четвёртого места в таблице Серии А на 12 очков.