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Чемпионат Италии. Серия А

​Погба вернулся в строй – Аллегри

27 Февраля 2023 • 17:29 Комментировать
Ювентус
...
Торино
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28.02 22:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил о том, что полузащитник Поль Погба может принять участие во вторничном дерби против «Торино».

«Погба лучше, он будет в заявке. Если завтра появится необходимость, мы выпустим его на поле. Но он точно не сможет провести на поле много времени», - сказал Аллегри в ходе пресс-конференции.

«Я общался с Погба, как и с другими футболистами. Он должен понимать, что сейчас важная часть сезона, и у него должна быть мотивация помогать команде», - добавил тренер.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». Из-за травмы в этом сезоне француз ещё не играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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ЮВЕНТУС ТОРИНО
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