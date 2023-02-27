​Погба вернулся в строй – Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил о том, что полузащитник Поль Погба может принять участие во вторничном дерби против «Торино».

«Погба лучше, он будет в заявке. Если завтра появится необходимость, мы выпустим его на поле. Но он точно не сможет провести на поле много времени», - сказал Аллегри в ходе пресс-конференции.

«Я общался с Погба, как и с другими футболистами. Он должен понимать, что сейчас важная часть сезона, и у него должна быть мотивация помогать команде», - добавил тренер.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом прошлого года после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». Из-за травмы в этом сезоне француз ещё не играл.