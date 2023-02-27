Три топ-клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пользуется серьезным спросом среди топ-клубов Английской премьер-лиги. Как информирует Talksport, в услугах южноамериканца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

Срок действующего трудового соглашения Лаутаро с «нерадзурри» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний нападающий принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей (один – с пенальти) и три результативные передачи.