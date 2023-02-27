«Ювентус» нашёл замену Влаховичу

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в его услугах проявляет туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» рассматривают датчанина в качестве замены сербу Душану Влаховичу.

Помимо туринского гранда в подписании Хёйлунна заинтересованы два топ-представителя Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Форвард связан контрактными обязательствами с бергамасками до лета 2027 года.

В текущем сезоне Серии А 20-летний нападающий сыграл 20 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.