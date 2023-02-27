Назван клуб, который хочет подписать ди Марию

Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария, выступающий в чемпионате Италии за туринский «Ювентус», может покинуть Европу и продолжить карьеру в США. Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в его услугах проявляет «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Сам же ди Мария отдает предпочтение продолжению карьеры в Европе. Срок действующего трудового соглашения между Анхелем и «старой синьорой» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Серии А 35-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.