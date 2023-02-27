Ибрагимович назвал лучшего футболиста мира

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что считает себя лучшим футболистом мира, несмотря на то, что ему 41 год.

«Когда я в отличной форме, то остаюсь лучшим в мире. Я сейчас не шучу. Есло продолжу выступать на том же уровне, то останусь в «Милане» еще на один год. В моих планах играть еще несколько лет», - передает слова шведского форварда DAZN.

Напомним, что в поединке против «Аталанты» Златан вышел на поле со скамейки запасных. Этот матч стал для него первым за 280 дней.

Ибрагимович выступает за миланский коллектив с января 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.