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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» тоже хочет Леау

27 Февраля 2023 • 06:01 Комментировать

Португальский форвард Рафаэл Леау проводит, возможно, свой последний сезон в «Милане» - уж слишком много клубом им интересуются. Как сообщает издание Fichajes, в гонку за ним вступил теперь и не самый бедный клуб на планете - «ПСЖ».

Он наверняка сможет удовлетворить запросы Леау, другое дело, захочет ли Рафаэл возвращаться в чемпионат Франции, где он выступал до «Милана» в составе «Лилля». Тем более, что претендует на него также, как добавляет источник, и английский «Ливерпуль», который готов уступить «Милану» 26-летнего колумбийского вингера Луиса Диаса, в рамках гипотетической сделки. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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