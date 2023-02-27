«ПСЖ» тоже хочет Леау

Португальский форвард Рафаэл Леау проводит, возможно, свой последний сезон в «Милане» - уж слишком много клубом им интересуются. Как сообщает издание Fichajes, в гонку за ним вступил теперь и не самый бедный клуб на планете - «ПСЖ».

Он наверняка сможет удовлетворить запросы Леау, другое дело, захочет ли Рафаэл возвращаться в чемпионат Франции, где он выступал до «Милана» в составе «Лилля». Тем более, что претендует на него также, как добавляет источник, и английский «Ливерпуль», который готов уступить «Милану» 26-летнего колумбийского вингера Луиса Диаса, в рамках гипотетической сделки.