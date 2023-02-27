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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Если Моуринью позовут в АПЛ, он обязательно вернётся»

27 Февраля 2023 • 05:56 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера», «Ромы» и даже мадридского «Реала», Антонио Кассано, считает, что португальский специалист Жозе Моуринью не сможет отказать, если получит приглашение от клуба АПЛ. Но единственный сценарий для него - это «Челси», считает Кассано.

- Я уверен в одном - Моуринью вернется в АПЛ, даже если у него будет предложение просто от нормальной команды, не от топ-клуба. Тут его очень любят, но он хочет уйти и с этим ничего не поделаешь. Как я считаю, он может вернуться только в «Челси». В «Интер» он не вернется, - цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью Антонио Кассано
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