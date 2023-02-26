«Салернитана» за тайм разгромила «Монцу»

В 24-м туре Серии А «Салернитана» принимала «Монцу». Первый тайм получился «сухим» и с небольшим количеством полумоментов, но все изменилось после перерыва. На 52-й минуте Лассана Кулибали положил начало разгрому гостей, метко пробив правой ногой. Вскоре у хозяев прошла контратака, которую завершил Григорис Кастанос. В том же стиле хозяева отличились спустя шесть минут после завершающего удара Антонио Кандревы.

Этот успех позволил «Салернитане» оторваться от четверки худших команд лиги, «Монца» - 11-я.