«Салернитана» за тайм разгромила «Монцу»

В 24-м туре Серии А «Салернитана» принимала «Монцу». Первый тайм получился «сухим» и с небольшим количеством полумоментов, но все изменилось после перерыва. На 52-й минуте Лассана Кулибали положил начало разгрому гостей, метко пробив правой ногой. Вскоре у хозяев прошла контратака, которую завершил Григорис Кастанос. В том же стиле хозяева отличились спустя шесть минут после завершающего удара Антонио Кандревы.
Этот успех позволил «Салернитане» оторваться от четверки худших команд лиги, «Монца» - 11-я.
Протокол игры
|(1:0) Кулибали Лассана52'
|(2:0) Кастанос Григорис65'
|(3:0) Кандрева Антонио71'
Очоа Гильермо•Дьомбер Норберт74' (Ловато Маттео (74') •Данилюк Флавиус•Пирола Лоренцо•Самбья Саломон64' (Маццокки Паскуале (64') •Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Чрнигой Домен 36'65' (Маджоре Джулио (65') •Кандрева Антонио•Кастанос Григорис 68'74' (Николусси Кавилья Ханс (74') •Пёнтек Кшиштоф
Краньо Алессио•Иццо Армандо•Мари Пабло 62'85' (Колпани Андреа (85') •Кальдирола Лука 48'65' (Петанья Андреа (65') •Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Сенси Стефано46' (Донати Джулио (46' 78') • 87'Мачин Хосе•Пессина Маттео•Капрари Джанлука75' (Раноккья Филиппо (75') •Гюткьяр Кристиан46' (Мота Дани (46')
26 февраля. Стадион "Аречи".
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