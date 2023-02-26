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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» за тайм разгромила «Монцу»

26 Февраля 2023 • 19:01 Комментировать
Салернитана
3:0
Монца
окончен

В 24-м туре Серии А «Салернитана» принимала «Монцу». Первый тайм получился «сухим» и с небольшим количеством полумоментов, но все изменилось после перерыва. На 52-й минуте Лассана Кулибали положил начало разгрому гостей, метко пробив правой ногой. Вскоре у хозяев прошла контратака, которую завершил Григорис Кастанос. В том же стиле хозяева отличились спустя шесть минут после завершающего удара Антонио Кандревы.

Этот успех позволил «Салернитане» оторваться от четверки худших команд лиги, «Монца» - 11-я.

Протокол игры  
Салернитана3:0Монца
(1:0) Кулибали Лассана52'  
(2:0) Кастанос Григорис65'  
(3:0) Кандрева Антонио71'  
Очоа ГильермоДьомбер Норберт 74' (Ловато Маттео ( 74') Данилюк ФлавиусПирола ЛоренцоСамбья Саломон 64' (Маццокки Паскуале ( 64') Брадарич ДомагойКулибали ЛассанаЧрнигой Домен  36' 65' (Маджоре Джулио ( 65') Кандрева АнтониоКастанос Григорис  68' 74' (Николусси Кавилья Ханс ( 74') Пёнтек Кшиштоф
Запасные: Бонаццоли ФедерикоДе Вильена ТонниБотхейм ЭрикВаленсия ДиегоФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильДиа БулайеЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
Краньо АлессиоИццо АрмандоМари Пабло  62' 85' (Колпани Андреа ( 85') Кальдирола Лука  48' 65' (Петанья Андреа ( 65') Чиурриа ПатрикАугусто КарлосСенси Стефано 46' (Донати Джулио ( 46'  78'  87') Мачин ХосеПессина МаттеоКапрари Джанлука 75' (Раноккья Филиппо ( 75') Гюткьяр Кристиан 46' (Мота Дани ( 46')
Запасные: Феррарис АндреаКоломбо ЛеонардоСоррентино АлессандроБарберис АндреаДи Грегорио МикелеКарбони ФранкоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаД'Аллесандро Марко
26 февраля. Стадион "Аречи".

 

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