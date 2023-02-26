​Агент Барбоза считает, что на Миранчука могут обратить внимание топ-клубы Серии А

Известный агент Паулу Барбоза высказался на тему перспектив Алексея Миранчука в Италии. Ранее сообщалось, что «Торино» планирует выкупить 27-летнего полузащитника у «Аталанты».

По мнению Барбозы, обратить внимание на Алексея Миранчука могут даже топ-клубы Серии А.

«Я думаю, что топ-клубы Италии могут обратить на него внимание. Он попал в команду, где ему дают играть, попал удачно в систему команды. Представление о нём, которое до этого было, сейчас полностью меняется», - высказался Барбоза, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

В сезоне 2022/2023 Алексей Миранчук провёл за «Торино» 19 матчей. В них российский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.