​«Наполи» стал ближе к первому чемпионству за 33 года – отрыв увеличился до 18 очков

В воскресенье «Интер», который занимает второе место в турнирной таблице Серии А, проиграл в гостях у «Болоньи» со счётом 0:1. Как бы ни завершились остальные матчи тура, отрыв лидирующего «Наполи» от ближайшего преследователя будет составлять 18 очков. Неаполитанцы стали ещё ближе к первому чемпионскому титулу с 1990 года.

На днях в прессе появилась информация о том, что «Наполи» уже начал планировать празднование чемпионства. Торжества в Неаполе могут пройти в начале июня.

Ближайший матч итальянской Серии А «Наполи» проведёт 3 марта – против «Лацио» на своём поле.