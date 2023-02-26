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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри помог Влаховичу тренироваться

26 Февраля 2023 • 16:37 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри напрямую поучаствовал в специальной тренировке для форварда Душана Влаховича. Журналист портала Goal Ромео Агрести опубликовал видео, на котором Аллегри опекает Влаховича во время отработки упражнения с сербом. Отмечается, что специальная тренировка для нападающего продлилась около 40 минут.

В сезоне 2022/2023 Душан Влахович провёл за «Ювентус» 22 матча. В них нападающий записал на свой счёт 10 голов и 4 результативных паса на партнёров.

«Ювентус» на текущий момент занимает восьмое место в таблице Серии А. Недавно с команды сняли 15 очков за финансовые махинации клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Душан Влахович
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