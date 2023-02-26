Звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду позвал в клуб вратаря Карло Пинсольо из «Ювентуса». Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что у Криштиану Роналду сложились прекрасные отношения с Карло Пинсольо, когда он выступал в Турине. В «Ювентусе» Пинсольо считают талисманом в раздевалке. С момента своего возвращения в команду в 2017 году голкипер провёл всего лишь пять матчей.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в конце прошлого года. Звёздный португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт сроком на два с половиной года.