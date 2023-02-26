Агент Миранчука высказался об участии игрока в матче с Ираном

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы хавбека «Торино» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о том, сможет ли его клиент принять участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирана.

«Сможет ли сыграть Алексей? Я еще не знаю. О планах провести этот матч только что объявили, поэтому говорить о возможном участии Миранчука пока рано», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

Товарищеская встреча между сборными России и Ирана состоится в Тегеране 23 марта.

В текущем сезоне Алексей провел 17 матчей в Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.