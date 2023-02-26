Аньелли высказался о проблемах «Ювентуса»

Экс-президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о проблемах клуба. Недавно «старую синьору» наказали снятием 15 очков за финансовые махинации.

«Мне не хочется, чтобы «Ювентус» долго нес это бремя. Новое руководство не имеет никакого отношения к этим обвинениям. Я же буду лично защищаться в суде от любых обвинений», - передает слова Аньелли издание Calciomercato.

После 23 проведенных матчей туринский гранд набрал 32 балла и располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий поединок подопечные Массимилиано Аллегри проведут против «Торино» 28 февраля.