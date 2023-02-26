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Чемпионат Италии. Серия А

Аньелли высказался о проблемах «Ювентуса»

26 Февраля 2023 • 09:09 Комментировать

Экс-президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о проблемах клуба. Недавно «старую синьору» наказали снятием 15 очков за финансовые махинации.

«Мне не хочется, чтобы «Ювентус» долго нес это бремя. Новое руководство не имеет никакого отношения к этим обвинениям. Я же буду лично защищаться в суде от любых обвинений», - передает слова Аньелли издание Calciomercato.

После 23 проведенных матчей туринский гранд набрал 32 балла и располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Следующий поединок подопечные Массимилиано Аллегри проведут против «Торино» 28 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли
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