Донадони: «Гол должен помочь де Кетеларе»

Роберто Донадони, бывший футболист «Милана», считает, что Шарлю де Кетеларе может помочь забитый гол. У де Кетеларе была такая возможность сделать это в важный момент игры с «Тоттенхэмом», но он не смог должным образом пробить по воротам соперника.

- Гол вселяет уверенность, особенно когда ты его теряешь. А это позволяет выжать из себя больше, чем ты считаешь, что это возможно. Я вспоминаю историю Тонали. И я думаю, что мы должны подождать в этом случае, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

Де Кетеларе перебрался в итальянский клуб прошлым летом за внушительные для чемпиона Италии 32 миллиона евро.