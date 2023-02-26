«Лечче» вплотную приблизился к антирекорду Серии А последних 10 лет, установленному «Миланом»

«Лечче» уступил «Сассуоло» в домашнем поединке чемпионата Италии (0:1).

Хозяева поля нанесли 16 ударов по воротам «нероверди», но так и не сумели забить. Более того, как отмечает Opta, ни одна из попыток «Лечче» не завершилась даже попаданием в створ – антирекорд последних сезонов. За предыдущие десять лет только «Милан» образца 2013 года нанёс ещё больше ударов (17) в матче Серии А, ни разу не угодив в створ ворот. Соперником «россонери» тогда была «Фиорентина».

«Лечче» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице с 27 набранными очками после 24-х туров. В следующем матче команда сыграет в гостях против миланского «Интера».