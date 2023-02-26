«Сассуоло» вырвал победу над «Лечче»

Во втором матче 24-го тура Серии А играли середняки, «Лечче» и «Сассуоло». Хозяева постоянно искали счастья впереди, но из 11 ударов так ни разу и не попали в рамку. Соперник же не так активно пробивал, но все же свой шанс улучил и вырвал победу. В середине второго тайма после углового Кристиан Торстведт метко пробил головой - 1:0.

После этого поединка у соперников по 27 очков и 13-е место.