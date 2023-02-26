«Сассуоло» вырвал победу над «Лечче»

Во втором матче 24-го тура Серии А играли середняки, «Лечче» и «Сассуоло». Хозяева постоянно искали счастья впереди, но из 11 ударов так ни разу и не попали в рамку. Соперник же не так активно пробивал, но все же свой шанс улучил и вырвал победу. В середине второго тайма после углового Кристиан Торстведт метко пробил головой - 1:0.
После этого поединка у соперников по 27 очков и 13-е место.
Протокол игры
|65'Торстведт Кристиан (0:1)
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Туиа Алессандро•Баскиротто Федерико• 74'Галло Антонино•Блен Алексис73' (Гонсалес Джоан (73') •Юлманд Мортен•Мале Юссеф80' (Аскилдсен Кристоффер (80') •Стрефецца Габриэль•Сисей Ассан46' (Уден Реми (46') •Банда Ламек 17'46' (Коломбо Лоренцо (46')
Консильи Андреа•Цортеа Надир•Эрлич Мартин•Нето Руан•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде61' (Пинамонти Андреа (61') •Обьянг Педро 35'60' (Лопес Максим (60') •Энрике Матеус•Берарди Доменико 22'90' (Феррари Джанмарко (90') •Дефрель Грегоре61' (Торстведт Кристиан (61') •Байрами Недим83' (Сейде Эмиль Конрадсен (83')
25 февраля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
Бан пользователя