Таккинарди: «Ди Мария – главная надежда «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди поделился мыслями об игре вингера Анхеля ди Марии.

В четверг хет-трик аргентинца принёс «бьянконери» победу над «Нантом» в 1/16 финала Лиги Европы (3:0), а чуть ранее 35-летний футболист поразил ворота «Специи» в поединке Серии А (2:0) после выхода на замену.

«Ди Мария – выдающийся игрок, главная надежда «Ювентуса» в этом сезоне. Есть футболисты, за которых клубу нужно держаться всеми силами, и Анхель – один из таких. Возможно, он не является ментальным лидером, но технически он неподражаем. Важно, впрочем, чтобы команда не полагалась только на него», – цитирует TMW Таккинарди.