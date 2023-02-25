Осимхен – о пожеланиях Дрогба: «Я очень удачно выбрал кумира»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о сообщении, которое ему отправил знаменитый экс-форвард Дидье Дрогба.

Ивуариец обратился к лидеру неаполитанцев, поздравив того с бомбардирскими успехами и пожелав продолжать в том же духе. В сегодняшнем поединке с «Эмполи» (2:0) Осимхен снова забил, и после финального свистка журналисты попросили его высказаться о жесте Дрогба: «Невероятно, когда просыпаешься, заходишь в социальные сети и видишь подобные пожелания от кого-то, кем ты восхищаешься. Дрогба – именно такой человек для меня. Это прекрасный сюрприз, большая мотивация. Мне всегда нравилась его игра, и я очень ценю сказанное им. Думаю, я очень удачно выбрал себе кумира», – рассказал в интервью DAZN Осимхен.