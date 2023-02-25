Тренер «Эмполи»: «Не было шансов против «Наполи»

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». Наставник тосканской команды Паоло Дзанетти считает, что у его клуба не было шансов против нынешнего гегемона итальянского футбола. Он напомнил о том, как «Наполи» расправился с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

- С «Наполи» невозможно сражаться, они все делают классно, во всех фазах игры. Впрочем, нашей игрой я не очень доволен. Когда у нас был мяч, мы могли распоряжаться им и получше. Наверное, сказывалось давление. И два гола сами себе привезли. После этого матч стал до невозможности сложным, - цитирует слова Дзанетти calcionapoli1926.it.