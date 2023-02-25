Спаллетти: «Осимхен показывает лидерские качества»

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». Второй гол своей команды забил Виктор Осимхен - лучший бомбардир Серии А на данный момент. Его выступление прокомментировал наставник неаполитанского клуба Лучано Спаллетти.

- Сегодня он проявил задатки лидера не только на поле, но и когда я его заменил, он не хотел уходить. Я считаю правильным такой менталитет игроков. Виктор хочет бороться, хочет забивать, мы должны радоваться этому огромному сгустку энергии в нашей команде, - заявил Спаллетти телеканалу DAZN.