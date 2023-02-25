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Чемпионат Италии. Серия А

Лосано: «Уверенность тренера вдохновляет нас»

25 Февраля 2023 • 22:52 Комментировать
Эмполи
0:2
Наполи
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В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». События игры прокомментировал мексиканский полузащитник Ирвинг Лосано, который считает важным фактором нынешних успехов «Наполи» уверенность лучезарного Лучано Спаллетти, который настраивает своих игроков против любого соперника.

- Уверенность тренера передается и нам. Я стараюсь работать под его началом и максимально помогать команде. Сейчас побеждать - самое важное. Мы победили и получили три очка, - цитирует Лосано телеканал DAZN.

В следующем туре «Наполи» сразится с «Лацио», это будет уже третьего марта 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Лучано Спаллетти Наполи Ирвинг Лосано
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