Спаллетти: «С нами все сражаются насмерть»

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». События игры прокомментировал наставник неаполитанского клуба Лучано Спаллетти.

- Сегодня все сражаются против нас насмерть, ведь мы - лидеры чемпионата. Но то, что мы все равно выигрываем, показывает, как хорошо команда читает игру. Мы хотим яйца сегодня, а не курицу завтра, - заявил Спаллетти в интервью телеканалу DAZN.

В следующем туре «Наполи» сыграет в домашнем матче с «Лацио», этот матч в рамках двадцать пятого тура состоится третьего марта.