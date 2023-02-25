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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «С нами все сражаются насмерть»

25 Февраля 2023 • 22:43 Комментировать
Эмполи
0:2
Наполи
окончен

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». События игры прокомментировал наставник неаполитанского клуба Лучано Спаллетти.

- Сегодня все сражаются против нас насмерть, ведь мы - лидеры чемпионата. Но то, что мы все равно выигрываем, показывает, как хорошо команда читает игру. Мы хотим яйца сегодня, а не курицу завтра, - заявил Спаллетти в интервью телеканалу DAZN.

В следующем туре «Наполи» сыграет в домашнем матче с «Лацио», этот матч в рамках двадцать пятого тура состоится третьего марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Лучано Спаллетти Наполи
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