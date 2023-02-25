Осимхен - самый молодой игрок в 21-м веке, забивший в восьми матчах кряду в Серии А

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». Второй из них записал на свой счет Виктор Осимхен, который, как оказалось, стал самым молодым игроком в 21-м веке, который забивает в восьми матчах Серии А кряду.

Да и в целом, лишь один раз еще более молодой футболист забивал в восьми матчах кряду - это был Роберто Муцци в 1995 году за «Кальяри», на последний день серии ему было 23 года 165 дней. Осимхену сейчас 24 года 58 дней. Он лидирует в гонке бомбардиров Серии А с девятнадцатью мячами на своем счету.