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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен - самый молодой игрок в 21-м веке, забивший в восьми матчах кряду в Серии А

25 Февраля 2023 • 22:21 Комментировать
Эмполи
0:2
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В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата Серии А «Наполи» одержал очередную победу, быстро забив два мяча «Эмполи». Второй из них записал на свой счет Виктор Осимхен, который, как оказалось, стал самым молодым игроком в 21-м веке, который забивает в восьми матчах Серии А кряду.

Да и в целом, лишь один раз еще более молодой футболист забивал в восьми матчах кряду - это был Роберто Муцци в 1995 году за «Кальяри», на последний день серии ему было 23 года 165 дней. Осимхену сейчас 24 года 58 дней. Он лидирует в гонке бомбардиров Серии А с девятнадцатью мячами на своем счету. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Наполи Роберто Муцци Виктор Осимхен
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