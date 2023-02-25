«Наполи» разобрался с «Эмполи», проведя четверть матча вдесятером

«Наполи» продолжает лететь к чемпионству. В субботу команда Лучано Спаллетти гостила у середняков из «Эмполи» и набрала очередные три очка. Достаточно рано лидеры повели в счете, после прострела вдоль ворот крайне неудачно сыграл защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли, срезавший мяч в сетку. Несколько минут, и Хвича Кварацхелия опасно пробивал с рикошетом, и после спасения вратаря Виктор Осимхен добавил мяч в цель - 2:0. Тут же после подачи углового Ким Мин-Чжэ головой направил мяч в перекладину. На 67-й минуте Мариу Руй подвел «Наполи», получив красную карточку за подлый прием. Но и в меньшинстве неаполитанцы ничего не дали создать сопернику.

2:0, восьмая победа «Наполи» в Серии А подряд и отрыв от второго места в 18 очков.