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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» разобрался с «Эмполи», проведя четверть матча вдесятером

25 Февраля 2023 • 21:55 Комментировать
Эмполи
0:2
Наполи
окончен

«Наполи» продолжает лететь к чемпионству. В субботу команда Лучано Спаллетти гостила у середняков из «Эмполи» и набрала очередные три очка. Достаточно рано лидеры повели в счете, после прострела вдоль ворот крайне неудачно сыграл защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли, срезавший мяч в сетку. Несколько минут, и Хвича Кварацхелия опасно пробивал с рикошетом, и после спасения вратаря Виктор Осимхен добавил мяч в цель - 2:0. Тут же после подачи углового Ким Мин-Чжэ головой направил мяч в перекладину. На 67-й минуте Мариу Руй подвел «Наполи», получив красную карточку за подлый прием. Но и в меньшинстве неаполитанцы ничего не дали создать сопернику.

2:0, восьмая победа «Наполи» в Серии А подряд и отрыв от второго места в 18 очков.

Протокол игры  
Эмполи0:2Наполи
  17'Исмайли Ардиан (0:1)
  28'Осимхен Виктор (0:2)
Викарио ГульельмоЭбюэхи Тайронн 68' (Стоянович Петар ( 68') Исмайли АрдианЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноХаас Николас 77' (Пьяца Марко ( 77') Хендерсон Лиам  25' 57' (Грасси Альберто ( 57'  62') Марин РэзванБальданци ТоммазоСатриано Мартин 77' (Виньято Эмануэль ( 77') Пикколи Роберто 57' (Капуто Франческо ( 57')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоВалюкевич СебастьянФаццини ЯкопоКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеТонелли ЛоренцоУйкани СамирДе Винтер Кони
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимРуй Мариу  68'Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрЛосано Ирвинг  63' 71' (Элмас Эльиф ( 71') Осимхен Виктор 85' (Симеоне Джованни ( 85') Кварацхелия Хвича 71' (Оливера Матиас ( 71')
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиПолитано МаттеоЖуан ЖезусДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
25 февраля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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