«Наполи» разобрался с «Эмполи», проведя четверть матча вдесятером

«Наполи» продолжает лететь к чемпионству. В субботу команда Лучано Спаллетти гостила у середняков из «Эмполи» и набрала очередные три очка. Достаточно рано лидеры повели в счете, после прострела вдоль ворот крайне неудачно сыграл защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли, срезавший мяч в сетку. Несколько минут, и Хвича Кварацхелия опасно пробивал с рикошетом, и после спасения вратаря Виктор Осимхен добавил мяч в цель - 2:0. Тут же после подачи углового Ким Мин-Чжэ головой направил мяч в перекладину. На 67-й минуте Мариу Руй подвел «Наполи», получив красную карточку за подлый прием. Но и в меньшинстве неаполитанцы ничего не дали создать сопернику.
2:0, восьмая победа «Наполи» в Серии А подряд и отрыв от второго места в 18 очков.
Протокол игры
|17'Исмайли Ардиан (0:1)
|28'Осимхен Виктор (0:2)
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн68' (Стоянович Петар (68') •Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Хаас Николас77' (Пьяца Марко (77') •Хендерсон Лиам 25'57' (Грасси Альберто (57') • 62'Марин Рэзван•Бальданци Томмазо•Сатриано Мартин77' (Виньято Эмануэль (77') •Пикколи Роберто57' (Капуто Франческо (57')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Руй Мариу• 68'Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг 63'71' (Элмас Эльиф (71') •Осимхен Виктор85' (Симеоне Джованни (85') •Кварацхелия Хвича71' (Оливера Матиас (71')
25 февраля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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