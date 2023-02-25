Осимхен забил в 8-м матче Серии А подряд

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продлил серию матчей с забитыми мячами.

Лидер атаки неаполитанцев поразил сетку ворот «Эмполи» на 28-й минуте поединка 24-го тура Серии А, установив на табло счёт 2:0. По информации Opta, 24-летний нигериец стал вторым в рейтинге самых молодых игроков, забивавших в восьми встречах чемпионата Италии кряду, после Роберто Муцци (23 года), который сделал это в 1995 году.

Виктор Осимхен уверенно возглавляет список бомбардиров нынешнего розыгрыша Серии А – 19 забитых мячей.

Текстовая трансляция матча «Эмполи» против «Наполи» представлена на сайте Liveresult.ru.