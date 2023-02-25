Будущее защитника Криса Смоллинга остаётся неопределённым. Действующий контракт 33-летнего футболиста с «Ромой» истекает в конце сезона. Римляне хотят сохранить игрока, при этом интерес к Смоллингу проявляют многие клубы, в частности «Интер», который летом попрощается с Миланом Шкриньяром.

Как сообщает Calciomercato, Крис Смоллинг поставил «Роме» условие. Англичанин останется в клубе только в том случае, если ему предложат контракт на два года, а не на один.

Всего за «Рому» Крис Смоллинг провёл 128 матчей. В них защитник записал на свой счёт 10 голов и четыре результативных паса на партнёров.