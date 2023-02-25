В «Ювентусе» надеются на возврат 15 очков

Недавно с «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации. В туринском клубе надеются на то, что баллы в таблице им будут возвращены. Об этом сообщил спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер.

«Я только что разговаривал с коллегой из «Ювентуса» по фамилии Пессотто. Он с оптимизмом надеется, что очки им будут возвращены», - сказал Зайер Calciomercato.

Стоит напомнить, что «Ювентус» и «Фрайбург» пересекутся в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась. Матчи пройдут 9 и 16 марта.

Отметим, что на текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.