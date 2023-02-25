Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» надеются на возврат 15 очков

25 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать

Недавно с «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации. В туринском клубе надеются на то, что баллы в таблице им будут возвращены. Об этом сообщил спортивный директор «Фрайбурга» Йохен Зайер.

«Я только что разговаривал с коллегой из «Ювентуса» по фамилии Пессотто. Он с оптимизмом надеется, что очки им будут возвращены», - сказал Зайер Calciomercato.

Стоит напомнить, что «Ювентус» и «Фрайбург» пересекутся в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась. Матчи пройдут 9 и 16 марта.

Отметим, что на текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фрайбург Йохен Зайер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
39 мин
Эмполи Эмполи
Наполи Наполи
0
2
6.60 4.60 1.48
Видео
25.02.23 в 22:45
Лечче Лечче
Сассуоло Сассуоло
2.65 3.50 2.65
Видео
26.02.23 в 14:30
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
4.60 3.95 1.76
Видео
26.02.23 в 17:00
Салернитана Салернитана
Монца Монца
3.40 3.35 2.25
Видео
26.02.23 в 20:00
Удинезе Удинезе
Специя Специя
1.68 4.00 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
19:32 · Италия. Серия А
Смоллинг поставил условие «Роме» слухи
19:30 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:26 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» надеются на возврат 15 очков
18:26 · Италия. Серия А
​Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Аталантой»
17:55 · Италия. Серия А
​Меньян сыграет за «Милан» впервые за пять месяцев
17:43 · Италия. Серия А
​Погба может сыграть в дерби с «Торино»
17:33 · Италия. Серия А
​Фанаты «Сампдории» принесли голову свиньи с запиской к клубному офису
16:16 · Италия. Серия А
Гранат: «Головина и Миранчука надо пригласить в сборную России»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» повесил серьёзный ценник на Бареллу на фоне интереса «Ливерпуля»
14:52 · Италия. Серия А
​«Интер» нашёл замену Брозовичу в «Лацио»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет купить Лукаку
14:16 · Италия. Серия А
Агент: «Приоритет Бийола — Англия или Италия»
12:59 · Италия. Серия А
Пиоли проведёт свой 800-й матч
12:57 · Италия. Серия А
Ди Мария летом согласился на переход в «Барселону», но клуб не смог оформить сделку
12:51 · Италия. Серия А
«Торино» может не отпустить Миранчука в сборную России
Все новости
Рекомендуем