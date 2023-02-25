​Погба может сыграть в дерби с «Торино»

Полузащитник Поль Погба может сыграть за «Ювентус» в дерби против «Торино» в последний вечер зимы. Об этом рассказывает Calciomercato. Отмечается, что Погба показал положительные результаты в своём восстановлении – в субботу он тренировался наравне с партнёрами.

Поль Погба в нынешнем сезоне за «Ювентус» ещё не играл. Вскоре после своего летнего возвращения в туринский клуб француз получил травму.

Также сыграть против «Торино» может и Федерико Кьеза. Из-за мышечных проблем вингер пропустил несколько последних игр. Ранее Кьеза провёл много времени в лазарете с серьёзной травмой колена.