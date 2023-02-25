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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» нашёл замену Брозовичу в «Лацио»

25 Февраля 2023 • 14:52 Комментировать

В летнее трансферное окно из «Интера» может уйти полузащитник Марсело Брозович. В качестве замены для хорвата миланский клуб рассматривает Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercatoweb.

Сергей Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. С тех пор серб провёл за «орлов» 324 матча, в которых забил 64 гола и отдал 59 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сергея Милинковича-Савича в 60 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Сергея Милинковича-Савича с «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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