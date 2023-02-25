«Торино» может не отпустить Миранчука в сборную России

Футбольный функционер Давиде Ваньяти, который занимает пост спортивного директора «Торино», ответил на вопрос о возможной поездке полузащитника Алексея Миранчука в сборную России для участия в товарищеских играх.

«Отпустим ли Миранчука? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с РФ. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела», - цитирует функционера издание Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую встречу против национальной команды Ирана.

В текущем сезоне Миранчук провел 19 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.