Дрогба рассказал о своём сообщении Осимхену

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба рассказал о переписке с центрфорвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

«Я слышал, что Виктор назвал меня своей ролевой моделью. Мы никогда не встречались в жизни, но я однажды написал ему сообщение. В той публикации я пожелал ему удачи и продолжать в том же духе», - передает слова ивуарийца Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен принял участие в 19 поединках, записав на свой счет 18 забитых мячей и три голевые передачи.

Контракт нигерийца с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.